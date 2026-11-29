En una breve comparecencia en la sede de su partido, lamentó que la derecha haya ganado las elecciones en España y subrayó que es "una noche de tristeza, de rabia, de miedo".

Advirtió de que vienen tiempos "peores" y se comprometió a seguir luchando como militante para crear espacios "seguros" con el fin de reorganizarse y volver a ganar a la derecha.

El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 97 % del voto escrutado.

Con el 97,67 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,06 %, lo que supone 52 diputados (19 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187 diputados.