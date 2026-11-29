"El gabinete decidió esta tarde permitir que un piloto inicial de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) entre en Gaza con una misión definida: desarmar a Hamás", recoge el comunicado.

Israel agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, "sus esfuerzos para garantizar la seguridad" israelí y "crear un futuro positivo en la región".

La ISF es una fuerza multinacional contemplada en el acuerdo de tregua pactado hace un año entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, que asumiría funciones de seguridad en la Franja palestina durante una futura transición política, así como velaría por su desmilitarización y la retirada del Ejército israelí.

En el comunicado, Exteriores asegura que el grupo islamista palestino Hamás es el "único obstáculo" para el progreso en Gaza y acusó nuevamente a la organización de explotar a la población para mantener su mandato.

"Ninguna reconstrucción comenzará en Gaza antes de que Hamás se desarme y toda la Franja esté desmilitarizada", continúa.

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En febrero de este año, el entonces comandante de la ISF, el estadounidense Jasper Jeffers, dijo en una reunión con Trump que cinco países se habían comprometido a servir en la Fuerza: Marruecos, Indonesia, Kazajistán, Kosovo y Albania. Y que Egipto y Jordania se habían comprometido a entrenar a la policía palestina.

En octubre, la ISF entrenó a 500 militares marroquíes para incorporarse a la fuerza, según indicaron a EFE fuentes de la Junta de Paz.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el mandato de la ISF en noviembre de 2025, bajo la supervisión de la Junta de Paz, un órgano auspiciado por Trump para implementar el alto el fuego en Gaza, que se encuentra en un punto muerto un año después con ataques aún diarios de Israel, que ocupa en torno al 65 % de la Franja.

Además, la ONU contempla que el Ejército israelí se retiraría de Gaza a medida que la ISF estableciera el control en el territorio, de acuerdo a ciertos hitos y plazos que aún no han sido perfilados. Sin embargo, las autoridades israelíes insisten en que no retrocederán en el enclave hasta que el grupo islamista se desarme.

Hamás, a su vez, acepta el desarme pero lo condiciona a la retirada israelí.

Según un plan presentado por la Junta de Paz ante la ONU el pasado septiembre, que contempla 2.450 millones de dólares en seis meses, se destinarían 275 millones para construir una base en Rafah, en el sur de Gaza, que albergaría a 5.000 efectivos de la ISF, pero por el momento no hay constancia de que ninguno de sus soldados haya entrado en el territorio palestino, arrasado por la ofensiva israelí.