"Felicito a @NunezFeijoo y su partido @ppopular, así como a @Santi_ABASCAL y su partido @vox_es por la impresionante victoria y el gran cambio que han traído a España hoy", escribió el líder de la diplomacia israelí en la red social X.

"¡Viva España!", escribió al término del comunicado.

Saar auguró que ahora Israel y España podrán restaurar sus relaciones, cuando ningún país tiene un embajador en el otro, y han estado marcadas en los últimos años por la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez a la ofensiva israelí en Gaza, que ha acabado con la vida de cerca de 74.800 palestinos desde octubre de 2023.

Con el 95,02 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,05 %, lo que supone 51 diputados (18 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,88 % de los votos.