El adolescente murió por las heridas de un ataque israelí contra una tienda en la zona de Bir al Naya, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte), según confirmó a EFE el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

El joven, de 24 años, falleció por las heridas sufridas en un bombardeo israelí contra una tienda cerca de la Universidad de Al Aqsa, al oeste de Jan Yunis (sur), según las mismas fuentes.

Además, dos palestinos resultaron heridos por disparos israelíes al este de Deir al Balah, en el centro de la Franja, y un niño fue herido de bala por fuerzas israelíes en Jan Yunis.

El Ejército israelí no respondió de inmediato a las consultas de EFE sobre estos ataques.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza, en algunas ocasiones con drones contra objetivos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños, y en otras contra palestinos que se acercan a la llamada línea amarilla, tras la que están apostadas las tropas israelíes.

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El viernes murieron al menos ocho personas en ataques israelíes, entre ellas dos vigilantes de seguridad de una clínica de Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Gaza, a los que el Ejército israelí acusó de pertenecer al brazo armado de Hamás.

Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el supuesto alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.772 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en la que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.