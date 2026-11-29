Los otros dos sujetos procesados son Germán Rolando Flores Meza, 'Serafín', identificado por las autoridades como el segundo hombre fuerte en la organización criminal, y José Luis Ortiz Murillo, presunto operador financiero.

Luego de una audiencia, de carácter privado y de unas 10 horas, la jueza determinó procesarlos por los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que aportó pruebas contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de los tres sujetos mencionados.

Explicó que inicialmente las tres personas fueron presentadas ante la jueza hace unos días, pero su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, es decir, 72 horas, para definir su situación jurídica.

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En la continuación de la audiencia inicial este sábado la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplir en el penal de máxima seguridad de 'El Altiplano', en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además, se fijaron cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Meza Flores, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, y sus colaboradores fueron detenidos el pasado 20 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa (noroeste), que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en esa región.

Las autoridades elevaron posteriormente de 11 a 20 el número de muertos por la jornada violenta, 16 agresores y cuatro militares.

El pasado lunes, una jueza federal le impuso prisión preventiva a Chapo Isidro junto con dos presuntos colaboradores, y concedió a su defensa más tiempo para determinar si serán sometidos a proceso penal.

La captura se produjo en un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.