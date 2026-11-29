De acuerdo con el medio estatal, la máxima instancia judicial del reino hachemita avaló la sentencia emitida el pasado 15 de noviembre por el Tribunal de Seguridad del Estado, que impuso la pena capital a los responsables directos del ataque.

Asimismo, el Tribunal de Casación confirmó las penas de seis y tres años de prisión dictadas contra otros dos implicados en el atentado.

El ataque tuvo lugar el pasado 23 de octubre contra la iglesia de San Jorge, en la localidad de Hamud, situada en la provincia de Karak -a unos 150 kilómetros al sur de la capital jordana-, cuando los tres hombres armados dispararon de forma indiscriminada contra los asistentes a una ceremonia religiosa.

El atentado causó inicialmente nueve muertos y una cuarentena de heridos, aunque la cifra oficial de fallecidos se elevó hoy a diez tras morir uno de los hospitalizados a causa de la gravedad de las heridas, según informó el departamento de Seguridad Pública.

El Tribunal de Seguridad del Estado halló culpables a los tres condenados principales de seis delitos entre ellos actos de terrorismo con resultado de muerte, posesión de armas y municiones, conspiración y promoción de ideologías terroristas.

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Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que hasta ahora no lo ha reivindicado.

En represalia, Jordania bombardeó varias posiciones vinculadas al grupo terrorista en el sur de Siria, una operación que provocó tensiones diplomáticas con Damasco.

Además, a raíz del ataque, el Gobierno jordano impulsó una reforma legal para endurecer las penas por delitos de terrorismo, elevando las condenas mínimas de cinco a diez años de cárcel y contemplando hasta la pena capital en determinados supuestos.