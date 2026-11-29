Un grupo de agentes realizó una operación de seguridad en el condado de Laikipia (centro), donde se encuentra la reserva, y en la que hallaron esos objetos en una propiedad perteneciente a Heath, quien fue nombrado director ejecutivo de Ol Pejeta en abril de 2022, según un comunicado de la DCI.

Entre los objetos incautados se encuentran dos colmillos de elefante, con un peso de 31,1 y 28,5 kilogramos, respectivamente, y una piel de león.

"Ni los colmillos ni la piel de león habían sido declarados ante el KWS (Servicio de Vida Silvestre de Kenia) ni registrados en los archivos de la reserva, lo que plantea nuevos interrogantes sobre su posesión y manejo", expuso la DCI.

Los policías también se incautaron de 71 cartuchos de calibre .375, dos de calibre .458, 149 de calibre .450, 83 de calibre .243, 423 de calibre 12 y 110 de calibre .470.

"Dichas municiones no figuraban en los registros de armas de fuego de la reserva, y no se ofreció ninguna explicación satisfactoria ni documentación que justificara su posesión", añadió.

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"Se localizaron armas de fuego y municiones ocultas en el maletero de un vehículo con matrícula KCG 865Y. Entre el material incautado se encuentran dos rifles Winchester (calibres .375 y .243), además de otras cinco armas de fuego de las marcas Lawn & Holder, Cooswel & Horizon, W. Meadows, Benelli y Ferlach", detalló.

La reserva de Ol Pejeta alberga a los dos últimos rinocerontes blancos del norte que quedan, y es un santuario para más de 165 rinocerontes negros en peligro crítico de extinción.

Además, es el único lugar de Kenia donde se pueden ver chimpancés.