El vuelo partirá del aeropuerto israelí de Ben Gurión (cerca de Tel Aviv, en el centro del país) a las 23.55 hora local (21.55 GMT) y llegará a la capital argentina hacia las 11.30 locales (14.30 GMT) del lunes. La duración del viaje es de unas 16 horas y 35 minutos.

"La ruta directa es un paso importante en el fortalecimiento de relaciones entre Israel y Argentina, que se han hecho considerablemente cercanas bajo la presidencia de Javier Milei", recoge el comunicado de Exteriores, emitido junto al Ministerio de Transportes israelí, encabezado por Miri Regev.

"Acordará los tiempos de viaje, potenciará los lazos con la comunidad judía en Argentina, ayudará a expandir el comercio, la inversión y el turismo, y acercará a Israel a Latinoamérica", continúa.

Asimismo, los ministerios de Exteriores y Transportes de Israel aseguraron que crearán un mecanismo para asegurar la seguridad económica de El Al durante los dos primeros años en los que la ruta esté en funcionamiento.

Israel busca potenciar sus lazos con Latinoamérica y lanzó en abril de este año, con Argentina como primer socio, los Acuerdos de Isaac para la cooperación bilateral.

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Milei, por su parte, ha visitado hasta en tres ocasiones Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La última fue en abril de este año, cuando acababa de comenzar el acuerdo de alto el fuego con Irán tras más de 40 días de guerra.

Unos 100.000 argentinos viven en Israel, según los datos de la embajada argentina. A su vez, Argentina alberga la mayor comunidad judía de América Latina.