El presidente de esta región, Fernando López Miras, dijo hoy a la prensa que el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, le había comunicado la nueva fecha prevista para que concluya el remolque del buque, que quedó volcado y semihundido el miércoles pasado a causa de un accidente en el que murió el jefe de máquinas, un marinero turco de 46 años.

López Miras confirmó, además, que el ejecutivo murciano presentó un recurso judicial el sábado para demandar medidas cautelares que impidan las entrada del barco en ese puerto murciano de la costa suroriental española, como ha decidido el Ministerio de Transportes.

"Está accidentado, varado, averiado, boca abajo, con más de ocho millones de litros de gasóleo en mitad del Mediterráneo en un accidente que se produjo a 200 kilómetros de la costa de Cartagena y quieren traernos ese problema que se produjo muy lejos", argumentó López Miras.

"Las últimas informaciones que tengo me preocupan muchísimo más", indicó tras recibir este sábado la llamada del vicepresidente Cuerpo, que también ministro de Transportes.

Son tres días más tarde de lo previsto, con lo que "la situación empeora mucho, se agrava muchísimo más", adujo el presidente regional de Murcia. "El riesgo es mucho mayor, por tanto, estoy mucho más preocupado que ayer" por ese "peligro inminente", añadió en alusión a un eventual escape del gasóleo transportado.

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A su vez, el representante del Gobierno central en Murcia, Francisco Lucas, aseguró que la información sobre el buque y su traslado a puerto "se conoce con total transparencia".

"Pido seriedad, rigor y sobre todo sentido de Estado. Estamos ante una emergencia nacional. Es una decisión que se ha tomado estrictamente con criterios técnicos y el puerto de Cartagena es el único que garantiza extraer la mercancía con total seguridad", argumentó en declaraciones a la prensa.

Antes de conocerse que Cartagena sería el destino final, las autoridades de las islas Baleares, a las que pertenece Ibiza, y de la región marítima peninsular de Valencia también se opusieron tajantemente a que el barco se remolcara a cualquiera de sus puertos.