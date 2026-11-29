"Ha pasado una década desde que murieron nuestros seres queridos, aún queda un camino muy largo, pero seguimos aquí. Las familias de las víctimas seguimos unidas luchando", declaró a EFE Pasco pocas horas después de aterrizar en La Haya desde Filipinas.

A sus 72 años, se ha convertido en uno de los rostros más visibles contra la ofensiva impulsada por Duterte durante su presidencia (2016-2022), que dejó 6.000 fallecidos según cifras gubernamentales, un balance que organizaciones y oenegés locales elevan a 30.000, la mayoría en ejecuciones extrajudiciales.

En 2016, la mayoría de los barangays filipinos, la división administrativa más pequeña del país, implementaron un programa nacional para registrar a supuestos involucrados en drogas, ya fuesen traficantes o consumidores.

Crisanto y Juan Carlos, de 34 y 31 años, aparecieron en aquellas listas y, tras seguir el procedimiento recomendado por las autoridades, se presentaron voluntariamente para limpiar sus nombres.

Pasco creyó que con eso sus hijos ya no correrían ningún peligro, sin embargo, en mayo de 2017 los dos fueron encontrados muertos, acribillados a balazos, después de que salieran de casa para ir a trabajar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su madre se enteró por las noticias. Habían muerto, decían, en un operativo policial. "Cuando mis dos hijos murieron, la vida se volvió diferente, difícil, más dura", relató la filipina, que ahora cuida de sus cuatro nietos y los apoya económicamente con "su propio esfuerzo".

"Muchos filipinos tenían miedo porque incluso personas que no estaban involucradas en drogas, solo sospechosos, eran asesinadas", explicó Pasco.

En su último mitin antes de arrasar en las elecciones de 2016, el propio Duterte ya había prometido a "traficantes, asaltantes y vagos" que los arrojaría "a la bahía de Manila para engordar a los peces".

"Todavía tenemos miedo, pero no importa que nos acosen, las noticias falsas o las malas palabras que nos dirigen. Eso es algo que nos da el valor y coraje para luchar, y no pueden impedirnos buscar justicia", aseguró.

Su historia se suma a la de miles de familias que aún guardan silencio por la influencia que Duterte conserva en algunas zonas del archipiélago y por miedo a represalias en un país donde fue la propia Policía la que llevó a cabo parte de las ejecuciones extrajudiciales.

"Estoy aquí porque traje conmigo la confianza, la seguridad, el respeto y el amor de las familias de las víctimas, quienes también esperan que se haga justicia", explicó Pasco, que aguarda la llegada de más familias antes del lunes, mientras otras miles seguirán el juicio desde Filipinas.

No es su primera vez en La Haya. Pasco ya viajó en febrero para las audiencias de confirmación de cargos, a las que el expresidente decidió no asistir.

Esta vez Duterte estará en el banquillo, más de año y medio después de su arresto en Manila, y tras fracasar los recursos de su defensa de frenar el caso por el supuesto deterioro cognitivo del dirigente, que se ha convertido en el primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado ante la CPI.

El exmandatario está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como parte de "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Filipinas" entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, mientras el país aún formaba parte de la CPI, de la que Duterte lo retiró ese mismo año cuando la Fiscalía ya examinaba su campaña antidrogas.

El escrito de acusación incluye 76 asesinatos y dos intentos, aunque la Fiscalía subraya que la magnitud real sería "significativamente mayor", en un juicio con más de medio millar de víctimas representadas y en el que Duterte, de ser condenado, se enfrenta a una pena de hasta 30 años de cárcel o, en casos extremos, a cadena perpetua.

Este lunes, cuando cumpla 73 años y casi una década después de perder a Crisanto y Juan Carlos, Pasco solo pedirá una cosa: "Mi único deseo es que el juicio continúe hasta que todos rindan cuentas y sean condenados, para que esto no vuelva a sucederle a otras personas ni a la próxima generación".