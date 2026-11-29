La advertencia la hicieron los siete países clave de la OPEP+ que este año incrementaron gradualmente su bombeo para revertir unos recortes voluntarios aplicados en 2023, tras mantener una teleconferencia previa al plenario que celebran hoy los 21 integrantes de la alianza para fijar su oferta de crudo en los primeros meses de 2027.

En un comunicado emitido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), este grupo de siete productores —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— expresa su "preocupación por los ataques a la infraestructura energética" y destaca que "restaurar los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costoso y requiere mucho tiempo".

La nota alude así a las agresiones que sufren los socios del Golfo Pérsico a raíz de las guerras en Irán y Yemen, las interrupciones del tránsito de buques petroleros por los estrechos de Ormuz y de Bab el Mandeb, así como los frecuentes ataques ucranianos contra instalaciones rusas.

Aunque los países del Golfo Pérsico han recuperado gran parte del bombeo perdido tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzados a finales de febrero, en ninguno de estos conflictos se divisa aún una salida definitiva.

"La continua interrupción de los flujos de energía y el elevado coste del transporte marítimo y los seguros, que se mantienen en niveles sin precedentes de más de un tercio del valor de la materia prima, impiden el movimiento oportuno y eficiente del petróleo crudo y sus derivados, y ejercen presiones inflacionarias adicionales sobre la economía mundial", concluye la nota.