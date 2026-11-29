"En vista de las condiciones actuales del mercado y la incertidumbre", los ministros del sector de los 21 países integrantes de la alianza acordaron "tomar una decisión sobre los niveles de producción requeridos" en la próxima reunión del plenario, convocada "para el 6 de junio del año que viene, o antes, si las condiciones del mercado lo permiten", informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

La decisión, adoptada en una teleconferencia, supone la extensión por varios meses del recorte del bombeo en 2 millones de barriles diarios (mbd) que rige desde noviembre de 2022 e iba a vencer el 31 de diciembre próximo.

Esta rebaja mantiene el techo conjunto del grupo en 36,23 mbd, volumen al que se suman las extracciones de Venezuela, Irán y Libia, tres socios de la OPEP exentos de límites por las sanciones o conflictos que lastran sus industrias.

Sin embargo, el bombeo real se ha alejado de las cuotas oficiales por las perturbaciones derivadas de las guerras en Irán, Yemen y Ucrania, así como por los cortes en rutas marítimas clave como los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

Según los últimos datos de la OPEP, la producción conjunta de los 21 integrantes alcanzó en octubre los 41,23 mbd, equivalente al 39 % de la demanda mundial prevista por la organización con sede en Viena para este año.

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La conferencia de hoy aspiraba inicialmente a acordar un nuevo reparto del bombeo máximo nacional, para lo cual el grupo encargó el año pasado a dos consultoras independientes evaluar la capacidad máxima sostenible de producción de cada socio.

Aunque estas auditorías no son públicas, han trascendido reticencias de países que aspiran a una cuota mayor, como Irak, Kazajistán o Rusia.

El comunicado alude a estas fricciones al señalar que se tuvo en cuenta "que algunos países participantes solicitaron deliberaciones adicionales con los consultores independientes que concluirían a finales de marzo de 2027".

Asimismo, la nota indica que los siete socios que revirtieron este año sus recortes voluntarios de 2023 dejarán de reunirse mensualmente, delegando en el comité interno JMMC una evaluación bimestral del mercado para proponer eventuales ajustes o nuevos encuentros.

En una teleconferencia previa al plenario, esos siete países emitieron un comunicado sin menciones a sus cuotas en el que alertaron sobre las presiones inflacionarias derivadas de los ataques a infraestructuras energéticas y bloqueos marítimos.

"Restaurar los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costoso y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro", recordaron.

Advirtieron además de que estas agresiones aumentan la volatilidad y ejercen "presiones inflacionarias adicionales sobre la economía mundial", señalando que el transporte marítimo y los seguros siguen en "niveles sin precedentes de más de un tercio del valor de la materia prima".

El resultado de la cita coincidió con lo previsto por los mercados, donde el barril de Brent cerró el viernes a la baja, en 95,44 dólares, tras retroceder un 1,17 % respecto a la sesión anterior.

Según los analistas, la volatilidad de los 'petroprecios' en las últimas semanas refleja la incertidumbre reinante, entre el temor a nuevos cortes de suministro y el riesgo de que una demanda débil genere un exceso de oferta y hunda los precios.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP cuenta hoy con once miembros, que en 2016 se aliaron con otros diez productores —entre ellos Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán— para formar la OPEP+.