Esto significa que a las 14.00 horas (13.00 GMT) habían votado 16.449.927 electores, frente a los 14.226.892 que lo habían hecho a la misma hora el 23 de julio de 2023, es decir, el 40,48 % del censo total de entonces.

El mayor incremento de la participación a esa hora se daba en las dos ciudades españolas del norte de África, Melilla (un 10,84 por ciento más) y Ceuta (un 10,96 por ciento más); en esta última ciudad se produjo a finales de julio la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

También se sitúan en cifras récord de participación a las dos de la tarde, Cataluña (8,42 %) y País Vasco (10,19 %), dos regiones en el noreste y norte de España con fuerte presencia de partidos nacionalistas.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 horas (8.00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20.00 horas (19.00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

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El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno para los cuatro años próximos.