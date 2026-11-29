Una semana más tarde de la conclusión de la COP31 en Antalya (Turquía), vista como un fracaso por haberse cerrado sin un acuerdo global, la transición verde ha regresado al debate público entre los aspirantes que, según los sondeos, tienen más probabilidades de presidir Francia a partir de mayo de 2027.

Aunque Le Pen y Mélenchon encabezan, de momento, las encuestas, otros candidatos con probabilidades de clasificarse a la segunda vuelta, como el centroderechista Édouard Philippe, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann y el derechista David Lisnard, también han dado a conocer el proyecto medioambiental de sus respectivas candidaturas.

Marine Le Pen, la favorita a reemplazar a Emmanuel Macron en el Elíseo, colgó un largo mensaje en X para valorar "el fracaso" de la COP31 y aportar su visión sobre cómo ha de abordarse la cuestión ecológica: más energía nuclear (considerada por la UE de bajas emisiones, tras presiones de París), más soberanía nacional y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 sin lo que ella denomina "ecología punitiva".

"Defender en todas partes una electricidad limpia garantizada por la energía nuclear y las energías renovables no intermitentes, proteger nuestras industrias frente a las importaciones más contaminantes y proponer, en contrapartida, a los países en desarrollo soluciones beneficiosas para todos", alegó la candidata, quien aseguró que, si resulta elegida presidenta de la República, acudirá personalmente a la COP de Adís Abeba, prevista en 2027.

La líder de Agrupación Nacional, sin embargo, se cuidó de no mencionar los hidrocarburos, que fue precisamente lo que hizo descarrilar las negociaciones al enfrentar a la UE, que quería en el texto final una mención a la exclusión de esta energía, con un grupo de países productores de petróleo encabezado por Arabia Saudí y Rusia.

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En el otro lado del tablero, figura "la planificación ecológica" de Mélenchon, un concepto que ya incluyó en su programa en las presidenciales de 2022, en las que le faltaron pocos votos para pasar a la segunda vuelta.

El veterano líder de La Francia Insumisa (LFI) aboga por acabar con las energías fósiles, abandonar progresivamente la nuclear -fuente principal para la generación eléctrica en Francia- y, para 2050, llegar al 100 % de renovables, donde se incluiría todo el consumo energético (electricidad, calefacción y transporte).

Glucksmann, el otro candidato de la esfera progresista al que las encuestas dan, en este momento, algunas probabilidades de acceder a la segunda vuelta, busca unir la ambición climática de la izquierda verde con la justicia social, el proteccionismo verde europeo y la reindustrialización.

A diferencia de LFI, apuesta por un mix energético que conserva el nuclear junto a un despliegue masivo de renovables.

A mitad de camino entre Le Pen y Mélenchon, se sitúa el ex primer ministro Philippe.

Su lema, a favor de una ecología de la acción y de la innovación, busca contrarrestar el programa de la izquierda, por verlo proclive al decrecimiento, e intenta conciliar la descarbonización con el crecimiento económico, la soberanía industrial y la adaptación tecnológica.

Lisnard, alcalde de Cannes y cuya reciente irrupción en los sondeos ha sorprendido a los analistas, coincide con Le Pen, a la que disputa parte del electorado, en la promoción de la energía nuclear. El antiguo miembro de Los Republicanos quiere además terminar con las subvenciones excepcionales a las energías renovables.

Si antes de la crisis del covid-19 la preocupación por el medio ambiente alcanzó su auge en las elecciones europeas (2019) y municipales en Francia (2020) con un alto porcentaje de sufragios para Los Verdes, el electorado ha ido desplazando sus inquietudes hacia asuntos como el poder adquisitivo, especialmente tras el aumento de los precios de la energía por la invasión rusa de Ucrania.

Mientras se desinflan en los sondeos, Los Verdes, liderados por Marine Tondelier, han mostrado ciertas fisuras sobre a qué candidato apoyar en 2027.

Tondelier tendió recientemente la mano a Mélenchon, mientras que el senador Yannick Jadot (excandidato presidencial en 2022) se ha unido a la candidatura de Glucksmann.