"Queridos hermanos y hermanas. Ayer fueron beatificados los mártires Ignacio Aláez Vaquero, seminarista, y diez compañeros, sacerdotes diocesanos, seminaristas y laicos", explicó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El papa, ante los miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, expresó su deseo de que el recuerdo de los nuevos beatos españoles inspire a los misioneros cristianos.

"Que el ejemplo de estos hermanos que dieron el supremo testimonio de Cristo sostenga la labor misionera de los anunciadores del Evangelio en todo el mundo", proclamó.

Fue el propio León XIV quien, en diciembre de 2025, firmó el decreto en el que se reconocía el "martirio" de Aláez Vaquero y sus diez compañeros asesinados "por odio a la fe" en Madrid entre 1936 y 1937, durante la Guerra Civil española.

Esto ha permitido que ayer fueran beatificados en la catedral de La Almudena de Madrid, en una ceremonia presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.