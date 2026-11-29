Musa, aristócrata, mecenas y referente de la moda, Casati (Milán 1881-Londres 1957) desafió las convenciones de su época con una personalidad que cautivó a artistas y escritores, aunque detrás de aquella imagen deslumbrante se ocultaba una vida marcada también por la timidez y los excesos.

Su historia regresó esta semana al Instituto Cervantes de Roma de la mano de la escritora y periodista española Marta Robles, con motivo de la reedición de su novela "Luisa y los espejos", ganadora del Premio Fernando Lara en 2013, en un encuentro titulado "Entre la razón y la locura. La marquesa Luisa Casati y el arte de inventarse".

"Es muy difícil saber quién se escondía exactamente detrás de Luisa Casati porque yo creo que ni ella misma lo sabía (...) Lo que siempre decía era que estaba sola y que ser diferente era estar sola", explicó Robles en declaraciones a EFE en Roma.

Más de un siglo después de sus extravagancias, la vida de Casati parece un espejo anticipado de la era de los 'influencers', una época donde la identidad real y la imagen proyectada vuelven a confundirse.

Nacida en Milán en 1881 como Luisa Amman, fue una de las mujeres más ricas de Italia gracias a una inmensa fortuna familiar vinculada a la industria textil. A los 19 años, se casó con el marqués Camillo Casati Stampa y pronto se alejó de la discreción que se esperaba de una aristócrata de su tiempo.

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Con el cabello teñido de rojo y los ojos intensamente delineados de negro, Casati convirtió su aspecto en una seña de identidad, mientras sus fiestas de disfraces y animales exóticos alimentaban una leyenda que recorrió Europa.

El célebre retrato 'La Marquesa Casati' (1920), del pintor español Federico Beltrán Masses, inmortalizó aquella imagen excéntrica al mostrarla recostada sobre un diván, con un ceñido vestido verde y una esfera de cristal entre las manos, envuelta en una atmósfera nocturna inspirada en Venecia que todavía hoy perdura en el imaginario artístico.

No obstante, esta mecenas milanesa acabó por convertirse en mucho más que una aristócrata extravagante a base de cultivar su relación con las vanguardias artísticas y utilizar sus retratos, vestidos, joyas y eventos para construir un personaje propio.

Su círculo incluyó al escritor Gabriele D’Annunzio, con quien mantuvo una relación sentimental, y a artistas de renombre como el fotógrafo Man Ray o el pintor Giovanni Boldini, que contribuyeron a inmortalizar su imagen.

Incluso el Museo Fortuny de Venecia considera que algunas de sus puestas en escena anticiparon lo que más tarde se convertiría en el arte de la ‘performance’.

La misma desmesura que convirtió a Casati en una celebridad acabó por arruinarla tras dilapidar su patrimonio en residencias, vestuario y obras de arte. En los años treinta se trasladó a Londres, lejos del esplendor de sus años de fama, donde vivió hasta la vejez dependiendo de la ayuda económica de amigos y familiares hasta morir en 1957.

"No perdió la dignidad", destacó Robles, que durante la documentación de su novela descubrió que la marquesa mantuvo algunas de sus costumbres incluso en la pobreza, como maquillarse y utilizar pestañas postizas, "que al final de su vida recortaba de un sofá que tenía de piel de potro".

La influencia de Casati, sin embargo, sobrevivió en la moda, con diseñadores como John Galliano, que recuperó su estética para Dior, o la pantera de Cartier, emblema de la Maison desde 1914 que encontró en ella a su gran musa para su estética felina de principios del siglo XX.

La escritora Marta Robles reconstruyó a través de su investigación la vida de una mujer que, pese a su antigua celebridad, había quedado relegada al olvido, incluso en su país, y contribuyó a recuperar e reinventar su figura para nuevas generaciones.

Ante la comparación de los 'influencers' actuales, Robles estableció una diferencia: "Los influencers actuales están más interesados en conseguir su propia notoriedad a costa de lo que sea", mientras que Casati tenía "una sensibilidad extraordinaria" y buscaba potenciar el talento de los creadores que la rodeaban.

"Luisa Casati no quería sacar un rédito de nada de lo que hacía, lo que quería, al revés, era que lo sacaran los propios artistas", concluyó la escritora.