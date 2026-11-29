"Felicito al Partido Popular español y al nuevo jefe de Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria lograda hoy en las elecciones", señaló Magyar en la red social Facebook.

El partido presidido por Magyar, el Tisza, que ganó las elecciones húngaras en abril pasado, es socio del PP en el Partido Popular Europeo (PPE).

Por su parte, el anterior primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, felicitó al líder de Vox, Santiago Abascal, por su tercer puesto y la posibilidad de formar Gobierno con el PP.

"¡Enhorabuena a Santiago Abascal y a Vox por su extraordinario resultado electoral!", exclamó Orbán en la red social X y agregó que "los patriotas españoles tienen ahora la llave de un nuevo Gobierno de derechas".

"Tienen ahora una oportunidad histórica para salvar a España. ¡Adelante, patriotas!", cerró su breve mensaje el líder del partido Fidesz, que está junto con Vox en el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo.