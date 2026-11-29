"Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros", aseguró Machado en un post en su cuenta de X.

"Que viva España, que viva Venezuela y que viva la libertad!", dijo la premio nobel de la paz.

El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con casi el 90 % del voto escrutado.

Machado ha apoyado abiertamente durante la campaña española a la derecha y sobre todo a la ultraderecha y llegó a hablar con el candidato ultraderechista, Santiago Abascal, por videollamada apenas hace dos semanas cuando vinieron de visita a Venezuela los eurodiputados de VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías.