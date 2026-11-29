El presidente argentino añadió: "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo", antes de rematar su posteo con su habitual frase: '¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!'.

El PP ganó las elecciones generales con 134 diputados, que sumados a los 53 de Vox, entre ambos partidos de derecha y extrema derecha, respectivamente, superan la mayoría absoluta necesaria para gobernar en España, con más del 90 % de los votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 11; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.

PNV tiene tres escaños, Compromís tres, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.