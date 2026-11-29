Reunidos en un consejo en Bruselas, los ministros comunitarios analizarán la situación actual de las relaciones comerciales entre la UE y EE. UU. e intercambiarán opiniones sobre las perspectivas de las relaciones comerciales transatlánticas.

El debate brindará la oportunidad de hacer balance de los últimos acontecimientos, evaluar los retos pendientes y examinar el camino en las relaciones de la UE con EE. UU., puntualizaron fuentes comunitarias.

En la tarde, Greer se sumará a los debates por videoconferencia, algo que ya estaba previsto en la agenda del Consejo antes de que el miércoles pasado la Administración estadounidense anunciara nuevos aranceles a 14 economías, incluidas China, Japón y el bloque comunitario.

La Comisión Europea ya señaló que "toma nota" del anuncio y rechazó que los Veintisiete sean fuente de exceso de capacidad industrial como apuntan desde EE. UU.

Precisamente, antes del inicio del Consejo, los ministros participarán en un desayuno con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, para debatir las repercusiones de la concentración excesiva y el exceso de capacidad estructural.

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La propuesta estadounidense de nuevos aranceles, que se anuncian como parte de la sección 301 tras un período de revisión, afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento hasta el 40 %, especialmente para hacer frente a la producción en exceso de la industria china para empujar precios de competidores a la baja.

Desde la Comisión, el portavoz de Comercio Olof Gill explicó que la UE "se encuentra entre las regiones más expuestas al exceso de capacidad" y recordó que tanto el bloque como EE.UU. "comparten una preocupación real" por este fenómeno, que está "en gran parte impulsado por los Estados y concentrado en terceros países".

También confió en que se respete la Declaración Conjunta UE-EE. UU., acordada entre Trump y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia), y que estableció un límite máximo de aranceles a productos europeos del 15 %.

"Si hemos entendido bien todo lo dicho, nos alegra que nos mantengamos por debajo del 15 %. Creo que ningún Estado miembro de la UE ni la Comisión estarían de acuerdo con el argumento de que es la UE la que genera el exceso de capacidad", señalaron fuentes diplomáticas.

Por otra parte, el Consejo debatirá el enfoque de la UE en materia de seguridad económica y diversificación comercial, incluidos los avances y los retos a la hora de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro de la UE y reducir las dependencias estratégicas -como de importaciones chinas-, con vistas al próximo paquete de medidas sobre diversificación comercial que presentará la Comisión Europea.

En cualquier caso, las relaciones comerciales con China no se han incluido oficialmente en la agenda, indicaron fuentes comunitarias.

"La diversificación comercial con socios globales fiables es fundamental para garantizar la seguridad económica y la competitividad de Europa", indicaron fuentes comunitarias, que pusieron como ejemplo los recientes pactos con México o Indonesia.

Además, durante un almuerzo de trabajo, los ministros intercambiarán opiniones sobre las relaciones comerciales de la UE con el Acuerdo Global y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y analizarán las oportunidades para profundizar la colaboración con sus países miembros.

El debate se centrará en las posibilidades de una cooperación más estrecha en el contexto de los intereses comunes para defender un sistema comercial internacional basado en normas, reforzar la resiliencia económica y diversificar las alianzas comerciales, señalaron desde el Consejo.