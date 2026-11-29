Su reunión se produce después de que Netanyahu ofreciera este sábado a Eisenkot un Gobierno de rotación en el que éste último ocupara primero el cargo de primer ministro, y a falta de una semana para que acabe el plazo -prorrogable 14 días más- para lograr la formación de un Ejecutivo.

Tras su oferta, Eisenkot emplazó a Netanyahu a reunirse con él anoche mismo para evaluar en un plazo de 24 horas la voluntad del Likud de alcanzar un acuerdo, una reunión que se convocó finalmente en la mañana de este domingo.

En principio, en encuentro entre los dos líderes se iba a producir en el hotel de la localidad costera de Herzliya -donde reside Eisenkot- que ha acogido otras reuniones entre partidos para formar Gobierno, pero Yashar informó en la mañana del domingo de que finalmente se celebra en la sede el Ministerio de Defensa en Tel Aviv.

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Según indicó dicho partido, la reunión comenzó sobre las 10:00 hora local (5:00 hora paraguaya) y medios israelíes indican que antes de las conversaciones escucharán un informe sobre la situación de seguridad, en un contexto en que Netanyahu ha ido defendiendo desde antes de las elecciones un nuevo ataque a Irán, al que Eisenkot se ha negado.

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Estas conversaciones se producen después de que Yashar y Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, acordaran el pasado jueves un pacto de coalición por el que estos últimos obtendrían cuatro ministerios, entre ellos Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte.

Yashar también alcanzó un acuerdo con Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman, en el marco de las negociaciones para constituir un nuevo Ejecutivo.

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Mientras que Los Demócratas es el principal defensor a formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.