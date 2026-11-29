El mandatario ejerció su derecho al voto en la localidad costera de Olón, en la provincia de Santa Elena, y se dirigirá a Guayaquil, la ciudad más grande del país, para acompañar a votar a los candidatos de su formación política.

Entre las figuras a las que el mandatario expresó su apoyo durante la campaña electoral figuran los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil, Harold Burbano y Cynthia Viteri.

Noboa advirtió de que la mayoría de ecuatorianos "quiere un cambio" y que ADN representa una alternativa a esa "dualidad" entre la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el conservador Partido Socialista Cristiano (PSC).

"Que la gente vote con esperanza y firmeza", continuó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Además, añadió que, independientemente del resultado, recibirán "con los brazos abiertos" a los nuevos gobernantes locales, excepto a aquellos que colaboran con el crimen organizado.

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Estos comicios están marcados por la suspensión de la Revolución Ciudadana, la mayor fuerza de oposición a Noboa, a raíz de una investigación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña para las presidenciales de 2023, lo que ha obligado a sus candidatos a presentarse dispersos en las listas de otros partidos.

Asimismo, otros candidatos del correísmo se han visto fuera de carrera al quedar encarcelados por diversas causas judiciales, como la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La polémica en estas elecciones comenzó a inicios de año, cuando fueron adelantadas del 14 de febrero de 2027 a este domingo 29 de noviembre, ante los pronósticos de la virulencia que el fenómeno climático de El Niño podría tener a inicios de próximo año en forma de inundaciones.

No obstante, este escenario ya ha comenzado a darse en Ecuador, y para este domingo al menos 34 locales de votación han tenido que ser cambiados por encontrarse inundados.

A las urnas están convocados más de 13,8 millones de electores para elegir a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, entre otras autoridades vecinales.