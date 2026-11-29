"Ofrecí el apoyo continuo de la OMS para ayudar al país a fortalecer su sistema regulatorio de productos médicos y alcanzar el Nivel de Madurez 3 (ML3) para la regulación de medicamentos y vacunas importadas. Alcanzar el ML3 beneficiará a pacientes, proveedores de atención médica e industria por igual", subrayó Tedros en X.

El director general de la OMS, quien viajó a Venezuela y visitó centros de salud en el país esta semana, añadió que la "meta compartida es clara: cada venezolano debe tener acceso a la atención médica que necesita, cuando y donde la necesite".

El pasado viernes, Tedros anunció en Caracas una cooperación con Venezuela para invertir en la producción de vacunas, algo que, según dijo, no solo beneficiará al país sino que será importante para la región.

Asimismo, indicó entonces que la OMS estableció una cooperación con Venezuela para la inversión, producción y promoción de la salud, según una traducción simultánea de su declaración, desde Miraflores (sede del Ejecutivo), transmitida por el canal estatal VTV.

Además, subrayó que la atención primaria es un derecho fundamental y es un "enfoque y una política correcta porque solamente con eso se puede lograr el desarrollo de una sociedad". Por tanto, añadió que con base en esto se "ha enfocado la cooperación" en Venezuela.

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Tedros, quien es el primer director general de la OMS que visita Venezuela, mencionó como "punto positivo" que la salud en el país suramericano sea gratuita, aunque en la práctica los pacientes o sus familiares deben pagar insumos médicos por la escasez hospitalaria pública, lo que ha llevado a médicos a decir que el sistema venezolano es, en realidad, semiprivado.

Según la Constitución de Venezuela, la salud es pública, gratuita, de calidad y "obligación del Estado", que "promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios".

Sin embargo, varias ONG, médicos e instituciones han denunciado que no hay garantía de este derecho en Venezuela por la crisis hospitalaria que vive el sistema como consecuencia, principalmente, de la falta de medicinas e insumos médicos, mientras el Gobierno atribuye los problemas a las sanciones.