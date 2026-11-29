En una declaración que publicó en su cuenta de una red social, el responsable dijo que ha vuelto "entristecido" de la visita que efectuó a Cuba para interesarse sobre la situación de la sanidad de la isla y lo que su organización podía hacer para aportar alivio a los cubanos.

Sobre lo que presenció, mencionó "pasillos de hospitales llenos de manitas que albergan grandes esperanzas y personal sanitario que lo da todo".

En particular se refirió al estado de los niños y recordó que "éstos nunca deberían pagar las consecuencias de las disputas políticas".

Durante esa visita, Tedros anunció una ayuda de 2 millones de dólares por parte de la OMS para contribuir a reforzar las actividades nacionales de vacunación en Cuba y entregó material médico esencial a los centros sanitarios.

Según la OMS, Cuba ha mantenido durante muchos años una cobertura vacunal muy elevada, superior al 98 %, pero en 2025 ésta descendió al 95 %.

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La contribución de la OMS permitirá vacunar a aproximadamente 62.000 recién nacidos, a más de 780.000 niñas y niños y a más de 110.000 personas de otros grupos de riesgo, además de respaldar las medidas de prevención y control de la rabia.