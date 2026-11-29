El presidente del CNE, José Cabrera, informó de que el 100 % de los recintos electorales permanecen operativos e hizo un llamado a los ecuatorianos que todavía no ejercieron su derecho al voto a que acudan a las urnas. La votación empezó a las 07:00 /12:00 GMT) y terminará a las 17:00 (22:00 GMT), cuando comience el escrutinio de los resultados.

En Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y 64 años, y opcional para adolescentes de 16 y 18 años, personas mayores de 65 años o con discapacidad, policías, militares y residentes en el extranjero.

Por su parte, el delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Álex Padilla, informó que durante la jornada se han registrado 67 incidentes, pero casi todos se han solventado sin inconvenientes excepto en un recinto electoral en la provincia costera de Esmeraldas, donde se registraron inconvenientes en los exteriores y se coordinan acciones para resolverlo próximamente.

El delegado de la Policía Nacional, Francisco Zumárraga, informó de la detención de 271 personas sobre las que pesaban órdenes de captura.

También indicó que se han emitido 1.170 órdenes de incumplimiento de la normativa electoral, de las cuáles 1.121 son infracciones de la denominada ley seca, que prohíbe el consumo, compra y venta de alcohol durante el periodo establecido para los comicios, y otras 49 por realizar propaganda electoral en días prohibidos.

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En estos comicios también se renueva a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar a un amplio número de autoridades del Estado como el fiscal general.

La atención de estas elecciones está puestas en las alcaldías de las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias, donde Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del presidente Daniel Noboa, busca desplazar al correísmo, cuyo partido, la Revolución Ciudadana, está suspendido para estos comicios.

La suspensión de Revolución Ciudadana, a raíz de una investigación de la a Fiscalía por supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña de las elecciones presidenciales de 2023, ha marcado el desarrollo de estos comicios, al tratarse de la mayor fuerza opositora a Noboa.

Sus candidatos se han visto forzados a presentarse dispersos en las listas de otros partidos, mientras que varios de ellos están fuera de carrera al quedar encarcelados por diversas causas judiciales, como la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Estas elecciones estaban convocadas inicialmente para el 14 de febrero de 2027, pero fueron adelantadas por los pronósticos de la virulencia de El Niño para inicios del próximo año, pero las lluvias ya han comenzado a darse desde hace varias semanas y 34 recintos electorales tuvieron que ser reubicados por inundaciones.