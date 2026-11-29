La concentración, denominada 'Gran marcha del pueblo', fue convocada por el opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), que lidera el expresidente Leonel Fernández, quien dio un discurso ante la multitud.

Con pancartas en las que se podían leer reclamos como "Comida cara", "Falta agua potable", "Derecho a agua y saneamiento", "No más violencia", y otros que pedían "el fin de la corrupción", los manifestantes caminaron con banderas verdes, color de la FP, y bajo sombrillas para protegerse del sol.

"Estamos marchando por el alto costo de la vida en República Dominicana, porque el presidente actual (Luis Abinader) no está haciendo correctamente su trabajo, su objetivo es exprimir al pueblo y no solucionar nada", dijo a EFE Mariana Valentín, una participante en la marcha partidaria.

La mujer reclamó por el alto costo de la vida y el aumento de la inseguridad, mientras que sobre otros problemas del país fue menos exigente al señalar que "terminar con la corrupción es imposible porque no depende de las autoridades".

Según la Fuerza del Pueblo, las familias dominicanas enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas debido al aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y otros productos y servicios esenciales, a lo que suman los constantes apagones, la inseguridad y deficiencias de los servicios de salud, educación y de agua potable.

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Varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo tomaron la palabra en una tarima antes de que lo hiciera Fernández, quien señaló que "cuando el gobierno da la espalda a las necesidades nacionales, el pueblo va a las calles a reclamar sus derechos".

"Hoy no ha marchado un partido político, hoy ha marchado el pueblo dominicano", dijo Fernández al reclamar "el derecho a la vida en la República Dominicana".

Fernández, que fue presidente en tres periodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), se separó luego del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el que llegó al poder, y creó la Fuerza del Pueblo, por el que probablemente volverá a ser candidato presidencial en 2028.