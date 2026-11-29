Los ocho militares murieron en un accidente durante una operación en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país andino, donde solo sobrevivió el piloto del helicóptero, Enzo Espinoza.

El Ministerio de Defensa destacó en un comunicado que los fallecidos estaban cumpliendo "una labor esencial con la que contribuían a consolidar la pacificación en esta parte del país".

Los féretros de los tres integrantes del Ejército del Perú y los cinco miembros de la Fuerza Aérea arribaron a la Base Aérea Las Palmas desde la región surandina de Ayacucho al compás de una marcha fúnebre, recibiendo los honores póstumos correspondientes.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, así como autoridades militares y los familiares.

Las autoridades presentes expresaron sus condolencias y durante el homenaje se destacó la trayectoria, valentía y compromiso de los combatientes, "cuyo sacrificio en cumplimiento del deber representa un testimonio de vocación de servicio y entrega al país", agregó el ministerio.

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Los ocho militares fallecieron en las inmediaciones de la localidad de Sanabamba, en Ayacucho, cuando el helicóptero Mi-17 de la FAP en el que viajaban para evacuar personal militar se estrelló en un área rural.

Las víctimas mortales de la FAP son el capitán Bruno Rivas, los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, y los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino.

Por parte del Ejército peruano fallecieron los suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, así como el suboficial de tercera Crisólogo Contreras.

Las circunstancias que causaron el accidente son desconocidas de manera pública y hay abierta con una investigación para determinar los motivos.

El FAP-646 es el segundo helicóptero Mi-17, de fabricación rusa, que se accidenta gravemente en este año, después que el FAP-614 se estrellase en una zona montañosa de la sureña región de Arequipa en febrero, bajo un clima de intensa niebla.

El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que desató el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).