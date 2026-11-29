El grupo de deportistas fue capturado la noche del sábado, luego de que las autoridades establecieron que ingresaron a la cima del cerro Unita donde se encuentra el Gigante de Tarapacá -geoglifo preincaico con forma humana- vulnerando la restricción de acceso que existe debido a su alto valor patrimonial.

"La revisión de evidencias fílmicas obtenidas desde la Municipalidad de Huara permitieron establecer que el hecho habría ocurrido la mañana del 23 de noviembre, cuando sujetos desconocidos habrían ingresado a este cerro", explicó el inspector Jorge Cárdenas, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) en Arica.

La investigación permitió identificar y localizar a los presuntos involucrados, que fueron detenidos en la ciudad de Calama, dentro de la Región de Antofagasta donde se encuentra el desierto de Atacama.

Tras la denuncia, la empresa francesa Shinzo París, una cadena de tiendas especializada en zapatillas, ropa deportiva y moda urbana, eliminó de sus redes sociales el video promocional y emitió un comunicado de disculpas.

"Reconocemos que quizás no comprendimos plenamente el significado cultural de este símbolo ni las sensibilidades que rodean su uso", señalaron.

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Además, explicaron que la idea era "incorporar este símbolo a la identidad visual y a las prendas creadas para nuestra aventura, con la intención de rendir homenaje a la región y su patrimonio".

Los deportistas pasarán a control de detención y la Fiscalía solicitará ampliar el plazo de la medida, mientras se evalúa el trabajo de campo realizado por especialistas policiales en el lugar para determinar si hubo daño a este sitio arqueológico y su magnitud.

La inspección que se realizará en la zona, junto al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), abarcará no solamente al área del Gigante de Tarapacá sino a un sector de cerca de 1.200 hectáreas alrededor que alberga otros 21 sitios patrimoniales.

"Si hay huellas de vehículos o de personas que hayan hecho alteraciones de estos sitios, se podrán determinar a partir de los informes", declaró Álvaro Gómez Vega, autoridad de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá.