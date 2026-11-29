"Hoy mismo, la policía recibió unas imágenes —difundidas en internet— que parecen mostrar la presunta agresión a una periodista extranjera en la zona de Jericó, ocurrida hace aproximadamente una semana", detalla el comunicado policial que anunció la apertura de una investigación.

La Policía se refiere a la periodista colaboradora de Mediaset Laura de Chiclana, a quien en unas imágenes difundidas este sábado por la cadena española Tele 5 se ve recibiendo un fuerte empujón de un colono israelí en una visita a Jericó, junto a unos soldados israelíes y otros periodistas que atestiguan lo ocurrido.

"Los investigadores están llevando a cabo todas las diligencias necesarias —lo que incluye contactar a la periodista para recabar su testimonio—, además de realizar labores para identificar y localizar a los sospechosos, con el fin de esclarecer los hechos", añade el texto.

En el vídeo aparece la periodista diciéndole en inglés a un joven colono: "no hablo hebreo", después hay un corte en el metraje y la reportera es empujada con violencia por el colono, en una acción que queda grabada en vídeo por los presentes.

Esta agresión tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, cuando un grupo de periodistas visitaron junto a la ONG israelí B'Tselem el barrio de Al Duyuk al Tahta, a las afueras de Jericó, tres días después de que una mujer palestina de 72 años fuera asesinada allí por el disparo de un colono.

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La visita se produjo después de que el 4 de noviembre familias de colonos de la organización Najala tomaran ocho viviendas palestinas en Al Duyuk al Tahta, echando de sus casas de forma violenta a familias beduinas de la zona y desatando el rechazo entre los residentes en una ciudad que hasta ahora se mantenía más al margen de los ataques de colonos, mucho más presentes en las gobernaciones de Hebrón, Nablus o Ramala.

El atacante de la mujer no ha sido detenido ni procesado, en un contexto de violencia colona en aumento en el que, según han reiterado de forma recurrente diferentes organizaciones, los colonos gozan de casi total impunidad y muy raramente son juzgados pos sus acciones en el territorio palestino ocupado.

Según datos de la ONG israelí Yesh Din, entre 2005 y 2024 solo el 3 % de 1.701 investigaciones policiales abiertas sobre delitos motivados por razones ideológicas contra palestinos en Cisjordania derivaron en una condena total o parcial.