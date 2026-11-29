Se trata de una consulta pública sobre el plan de ampliación de la mina de Barroso, situada en el municipio de Boticas, en el norte de Portugal, que concluye este próximo viernes.

Este proyecto, que requiere una inversión inicial de 418 millones de dólares, está encontrando una importante resistencia por parte de la comunidad local.

La empresa minera británica Savannah Resources, promotora del proyecto y que cotiza en la Bolsa de Londres, ha anunciado que tomará la decisión final de inversión en la primera mitad de 2027, que comenzará la construcción ese año y que empezará la producción entre finales de 2028 y principios de 2029.

La explotación produciría anualmente alrededor de 183.000 toneladas de concentrado de espodumena (un mineral rico en litio), una cantidad suficiente para fabricar baterías para alrededor de medio millón de vehículos eléctricos por año, según estimaciones de la empresa.

En marzo de 2025, la Comisión Europea asignó estatus estratégico al proyecto de Barroso como parte de su política de materias primas críticas para asegurar el suministro de recursos para la transición energética y la competitividad industrial del bloque.

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Para 2030, la UE quiere extraer al menos el 10 % de sus materias primas estratégicas dentro del territorio comunitario y el 40 % mediante procesamiento, y reducir así la dependencia de un solo país tercero al 65 %.

El proyecto portugués es especialmente oportuno, porque China procesa minerales críticos y hay competencia internacional por el control de las cadenas de suministro de la industria de baterías.

Sin embargo, la explotación de Barroso solo incluye la extracción y procesamiento del mineral, pero no la refinería para producir compuestos de litio utilizados en la fabricación de baterías.

Portugal tendría así la posibilidad de convertirse en un proveedor relevante de materia prima, si bien aún no cuenta con una infraestructura industrial que le permita integrar fases de mayor valor agregado en la cadena de producción de litio.

En enero de este año, el Gobierno portugués aprobó una ayuda de hasta 110 millones de euros para el proyecto. Además, la empresa está negociando con instituciones financieras portuguesas e internacionales para recaudar más de 100 millones de euros de capital adicional.

La iniciativa implica la creación de unos 500 empleos directos e indirectos en una región rural despoblada.

Pero la explotación a cielo abierta se enfrenta al rechazo de los residentes y organizaciones ambientales que advierten de que el proyecto podría dañar los recursos hídricos, la biodiversidad y las actividades agrícolas y ganaderas.

En 2018, la región de Barroso fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola.

Una vez finalizada la consulta pública, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués) debe decidir si el proyecto cumple o no con las condiciones ambientales establecidas en 2023, una decisión que la empresa espera conocer para finales de enero.