De acuerdo con el reporte del medio Última Hora, la aeronave tenía la matrícula ZP-BOO y se precipitó a tierra cerca de las 18.00 hora local (21.00 GMT) en una zona boscosa del barrio Villa Real.

No se conocieron de inmediato las identidades de los ocupantes del aparato y la zona permanece cerrada mientras las autoridades trabajan en la labor de levantamiento de los cuerpos e investigan el suceso.

En tanto que el diario ABC Color indicó en su versión digital que el accidente se produjo en las cercanías del Club de Vuelo Yvytu y que la aeronave es una A36 Bonanza, un monomotor utilitario del fabricante estadounidense Beech Aircraft Corporation.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay no ha brindado información sobre el suceso, aunque confirmó a periodistas la muerte de tres personas.