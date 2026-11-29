"¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder", aseguró Trump ante los medios al regresar a la Casa Blanca.

Antes de conocer el resultado, del que se enteró por la prensa, el mandatario estadounidense insistió en que a España "no le estaba yendo muy bien".

Con el 90 % de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones generales de este domingo y podrá formar gobierno con el partido ultraderechista Vox, ya que juntos superan los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

Por su parte, el Partido Socialistas Obrero Español (PSOE), el de Pedro Sánchez, se quedó en 115 diputados, a falta de completar el escrutinio.

Trump y Sánchez han protagonizado en los últimos años diferentes enfrentamientos por diferentes posturas geopolíticas.

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Entre otras, por la negativa del español a cumplir con el aumento del gasto en defensa hasta el 5 % del PIB de los miembros de la OTAN. Trump llegó a amenazar con echar a España de la organización.

Madrid también negó a Washington el uso de las bases conjuntas para ataques directos contra Irán y ha cargado contra la ofensiva israelí en Gaza.