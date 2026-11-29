La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que coordinó la operación en la base espacial, localizada en el estado de Maranhão, indicó en un comunicado que el cohete Sebit #2 no presentó anomalías durante su trayectoria, contrario a lo ocurrido con los lanzados en agosto pasado y diciembre de 2025.

La misión concluyó a las 15:00 hora local (18:00 GMT), media hora después del horario programado, y de acuerdo con la FAB cumplió con todos los objetivos previstos.

A diferencia de los cohetes comerciales destinados a colocar satélites en órbita, el Sebit fue desarrollado para transportar cargas útiles a altitudes de hasta 100 kilómetros, lo que permite su uso para experimentos y verificaciones tecnológicas y para misiones de investigación científica.

Durante el trayecto, el cohete alcanzó una altura máxima de 28,6 kilómetros y recorrió 90,7 kilómetros en horizontal, con un funcionamiento del motor de 66,5 segundos y una duración total de vuelo de 213 segundos hasta su aterrizaje en una zona de seguridad prevista.

La operación hace parte de un contrato comercial con Innospace y busca validar las mejoras introducidas en el cohete tras su primer vuelo experimental en agosto pasado, cuando el vehículo se auto destruyó a los 35 segundos de lanzado tras desviar su trayectoria.

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La Innospace ya había realizado otras operaciones en Brasil, entre ellas el vuelo experimental del HANBIT-TLV en marzo de 2023 y el lanzamiento del HANBIT-Nano en diciembre de 2025, que transportó ocho cargas útiles, incluidos cinco pequeños satélites y tres experimentos tecnológicos, pero que se estrelló segundos después de despegar, en un accidente que no causó daños ni víctimas.

De acuerdo con la FAB la ventana para nuevos lanzamientos de Innospace en Alcântara permanece disponible hasta el 11 de diciembre.