Según medios locales, el fuego se originó al filo de la medianoche en una zona del edificio municipal que se encontraba en obras, desde donde se propagó hacia pisos superiores hasta que pudo ser controlado, en torno a las 10.00 hora local (9.00 GMT).

El vice primer ministro y ministro de Exteriores belga, Maxime Prevot, que fue alcalde de esta ciudad, señaló en una publicación en sus redes sociales que "la mayor parte del ayuntamiento está destruida".

"Es una tragedia absoluta. Todavía no se conocen las causas del incendio, pero un motivo criminal no está (todavía) descartado. La Fiscalía Pública comentará este asunto", agregó Prevot, que señaló que los habitantes de la localidad están ahora "sin una línea primaria de servicio público".

Cientos de funcionarios locales no podrán acudir este lunes a sus puestos de trabajo ya que los servicios y servidores quedaron inutilizados.

Prevot aseguró que se tardarán "varios años" en reconstruir el edificio, por lo que la localidad deberá buscar "un plan B" para poner en marcha los servicios básicos.

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"Esperemos que la digitalización de documentos resulte útil. Los servicios ya están trabajando en soluciones a corto plazo", aseveró el vice primer ministro.

El edificio, de estilo neoclásico, fue reconstruido en 1914 tras otro incendio que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial.