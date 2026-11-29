La boda finalmente se realizó, pero el novio tuvo que presentar una alegación ante la Junta Electoral y decir que era "insustituible porque la novia no puede casarse con otro", según comentó él mismo en broma en Televisión Española.

Lo cierto es que el novio fue llamado para ser vocal en una mesa electoral de Madrid el día de su boda y alegó problemas económicos si anulaba la boda.

Curiosamente, seis de los invitados también fueron citados a mesas electorales.

Tras las alegaciones, la boda pudo celebrarse, quizás para compensar la mala noticia de los dos funerales de los próximos días por los ancianos que fallecieron este domingo cuando iban a votar.

Unos de ellos fue una mujer de 99 años que se sintió indispuesta y se desplomó cuando estaba en un centro electoral de Valencia (este), tras lo que fue trasladada al hospital, donde falleció, según el diario regional 'Levante-EMV'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro fue un hombre de 88 años que murió a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria en un colegio electoral de Barcelona.

Cuando acabaron las votaciones, miles de personas se fueron a la sede del conservador Partido Popular (PP) para celebrar, al ritmo de la canción de Bad Bunny 'Callaíta', que su líder, Alberto Núñez Feijóo, será muy probablemente el próximo presidente del Gobierno de España.

El éxito de esta canción se debe a que el último debate electoral, Feijóo acusó a la candidata de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau, de quedarse "calladita" durante las inundaciones de la dana de Valencia en octubre de 2024.

El hecho de que estas desafortunadas palabras de Feijóo no le hayan impedido tener un buen resultado en las elecciones animaron a los votantes conservadores a bailar la canción del puertorrriqueño.

También hubo una pelea entre dos votantes que obligó a paralizar durante unos 35 minutos la única mesa electoral de Mondariz Balneario, el municipio más pequeño de Galicia (noroeste), y en la que un apoderado resultó herido cuando intentaba mediar.

El apoderado, sexagenario, tuvo que ser trasladado al hospital tras golpearse en la cabeza.

Una de las anécdotas divertidas la protagonizó el presidente de la mesa en la que votó Feijóo, que llamó "Anatop At" al líder conservador, en referencia a un lapsus que tuvo en el Congreso cuando intentaba decir "anatomía de un farsante" durante una interpelación al presidente Pedro Sánchez.

Esta expresión se hizo viral en redes y provocó una oleada de memes.

También fue gracioso ver que Colau se dejaba el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la mesa después de votar, en un despiste que la candidata se tomó con humor.

Tampoco faltaron equívocos y dudas con las papeletas porque, según algunos interventores, algunos electores confundieron la papeleta de Frente Amplio con la de otra formación llamada Frente Obrero.

La mirada también estuvo puesta en Urda (centro), la localidad española donde el pasado mes de octubre un accidente de trenes provocó 69 muertos.

El PP se impuso en este pueblo y también en Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas en otro trágico accidente ferroviario a principios de año.

En Armilla (sur) un hombre votó por error en una mesa distinta a la que le correspondía al confundirse con otro elector con el que comparte nombre y primer apellido, una incidencia de la que levantaron acta las dos mesas implicadas y la Junta Electoral Central.

La incidencia se resolvió dando por válido el sufragio para evitar que el elector pudiera votar dos veces.

Como curiosidad, los cinco electores censados en el pequeño municipio toledano de Illán de Vacas pasaron la jornada al calor de la lumbre, sin televisión, y compartiendo una comida en el colegio electoral, que está ubicado en la casa del alcalde, Javier Bollaín.

Este pueblo, cercano a Talavera de la Reina, siempre tuvo a gala ser uno de los primeros en cerrar la mesa electoral, una vez que habían votado los tres vecinos censados que la constituían.

Pero este año tuvieron que esperar hasta el final de la jornada, hasta que llegó el cartero para recoger los sobres y el teléfono habilitado para el voto con DNI electrónico.