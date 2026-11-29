Los altercados se produjeron en el bosque de Vincennes (oeste de París), en las inmediaciones del Chalet du Lac, hasta donde se acercó un grupo de unas sesenta personas encapuchadas, que increparon a los asistentes y lanzaron proyectiles, según informó este domingo la cadena BFMTV.

Los incidentes causaron varios heridos leves, entre ellos un agente de policía y dos miembros del servicio de seguridad del partido, y 12 personas fueron detenidas (cinco de ellas menores que posteriormente fueron puestas en libertad).

El agente resultó herido en la mandíbula "tras un forcejeo" y fue trasladado al hospital sin que su estado revistiera gravedad, indicó la Prefectura de policía a esa televisión privada.

Este sábado también hubo incidentes en Francia en otro acto vinculado a la extrema derecha sin relación directa con el partido de Le Pen.

Fue en Biarritz (País Vasco francés) en torno a un banquete de Canon Français, un colectivo que organiza grandes comidas festivas y multitudinarias en distintas ciudades de Francia con el objetivo de celebrar el patrimonio culinario, los productos locales y las tradiciones francesas.

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Estos eventos suelen ser respondidos con protestas de colectivos antifascistas, sindicatos y asociaciones locales que señalan vínculos de esta organización con sectores de la ultraderecha identitaria francesa, como el empresario ultraconservador Pierre-Édouard Stérin, uno de los financiadores de estos banquetes.

Acusan a Canon Français de usar la gastronomía y la cultura tradicional como herramienta de promoción ideológica y nacionalista.

Los incidentes en Biarritz se saldaron con varios policías heridos, según confirmó el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.