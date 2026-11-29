"Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo por su victoria en las elecciones generales en España en una jornada con una participación histórica. Contamos con España para seguir trabajando por una Unión Europea fuerte y comprometida con sus ciudadanos", dijo Costa en una publicación en sus redes sociales.

El político portugués envió mensajes tanto a Feijóo como al presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tras el resultado de las elecciones en España, según confirmaron fuentes diplomáticas.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que trabajarán junto al líder popular "para reforzar la competitividad y la independencia de Europa", así como "defender los valores que constituyen el núcleo" de la UE.

"Una España fuerte hace una Europa más fuerte", añadió la política alemana.

La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, felicitaron al PP como ganador de las elecciones generales de este domingo, con el 89,97 por ciento de los votos escrutados.