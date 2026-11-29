"Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo por su victoria en las elecciones generales en España en una jornada con una participación histórica. Contamos con España para seguir trabajando por una Unión Europea fuerte y comprometida con sus ciudadanos", dijo Costa en una publicación en sus redes sociales.

El político portugués envió mensajes tanto a Núñez Feijóo como al presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tras el resultado de las elecciones en España, según confirmaron fuentes diplomáticas.

La jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que trabajarán junto al líder del PP "para reforzar la competitividad y la independencia de Europa", así como "defender los valores que constituyen el núcleo" de la UE.

"Una España fuerte hace una Europa más fuerte", añadió la política alemana.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, mostró su deseo de trabajar con el líder popular y celebró la alta participación en los comicios.

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"Es estupendo ver a tanta gente participar y hacer oír su voz en estas elecciones. ¡Esta es la fuerza de la democracia! Tu compromiso con Europa será muy importante en esta nueva etapa. Deseando trabajar juntos, Alberto", dijo Metsola en sus redes sociales.