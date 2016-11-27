Balacera en Nueva Orleans: 1 muerto y 9 heridos

“Diez personas fueron atacadas sobre Bourbon Street. Una de ellas murió a causa de las heridas sufridas”, precisó en un tuit el departamento de policía de la ciudad.

Luego, en conferencia de prensa, el jefe policial Michael Harrison informó que agentes acudieron a la una y media de la madrugada de este domingo al sitio del tiroteo. Agregó que las víctimas tienen entre 20 y 37 años: dos mujeres y ocho hombres. Un hombre murió en el hospital. La policía desconoce el motivo del ataque pero uno de los heridos estaba arrestado por portación de armas de fuego.