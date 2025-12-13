Titular del MEF de nuevo se tira contra MOPC y su “pésima gestión”

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, arremetió este jueves contra la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al abordar la deuda pendiente con las empresas constructoras, que se estima en más de USD 300 millones en certificados impagos.

Valdovinos reconoció el problema y apuntó directamente a un error de priorización en la cartera de Obras, calificando la situación de “inaceptable” y “pésima gestión”.

“Yo creo que hay una falla en la gestión ... Eso tiene que ser una decisión del MOPC y ellos fallaron en no haber priorizado ese tipo de pagos.” declaró el ministro tras la Conferencia Magistral realizada en el Centro Cultural del Banco Central del Paraguay.

El titular del MEF explicó que el MOPC priorizó los pagos con fondos locales (provenientes de impuestos), en lugar de utilizar USD 28 millones en recursos externos que estaban disponibles y listos para ser liquidados.

“Me parece una pésima gestión esa. No puede ser que tengamos recursos disponibles de fondos externos que tienen un costo y el MOPC me manda para pagar con fondos locales. Eso no se hace”, criticó.

El ministro anunció una acción inmediata para solucionar lo que catalogó como una deuda “absolutamente innecesaria”: el MEF liberará los USD 28 millones de fondos externos antes de fin de año, exigiendo al MOPC que envíe toda la documentación lista para liquidar.

La “suma” de Itaipú para sostener la inversión pública

La crítica al manejo de los fondos del MOPC se da en el contexto de la defensa que hizo el ministro durante la conferencia sobre la inversión pública. Fernández Valdovinos buscó disipar las dudas sobre la reducción de recursos genuinos para el MOPC en el Presupuesto 2026.

Aunque el presupuesto tradicional del MOPC contempla unos USD 874 millones para 2025, el ministro instó a observar el panorama completo. Durante la conferencia se jactó que Itaipú inyectó unos USD 285,9 millones adicionales en obras durante 2025, totalizando una inversión superior a los USD 1.100 millones.

Con esta “ingeniería financiera”, el Gobierno busca exhibir niveles de ejecución que equiparen los máximos registrados entre 2020 y 2022 —periodo de la administración de Mario Abdo Benítez marcado por la expansión del gasto pospandemia—, utilizando los recursos de la binacional para compensar el recorte del MOPC.

Logros y omisiones

Pese a que el ministro Fernández Valdovinos celebró el retorno a la disciplina fiscal plena en el Presupuesto 2026, cerrando un ciclo de ocho años de incumplimiento; y que defendió el impacto de la macroeconomía destacando 28 meses consecutivos de crecimiento superior al 4%, la presentación dejó al margen temas estructurales críticos.

El análisis de la deuda pública fue superficial, limitándose a resaltar mejoras en la calificación de riesgo y la estrategia de emisiones en moneda local, sin profundizar en el saldo total del pasivo ni en el peso creciente de los intereses en el gasto rígido.

Aún más llamativo fue el silencio absoluto sobre la situación de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (Caja Fiscal). Aunque el ministro enfatizó el control de los gastos corrientes y salariales, no hubo mención al déficit del sistema de jubilaciones del sector público.

Esta omisión es crítica, dado que la Caja Fiscal arrastra un saldo rojo crónico que obliga al Tesoro a realizar inyecciones mensuales multimillonarias de impuestos para cubrir los haberes.

Datos del propio MEF a noviembre de 2025 revelan un déficit total de G. 2,33 billones en los principales sectores como Maestros (-1,06 billones de guaraníes), Policías (-668.469 millones) y Militares (-629.436 millones).

Este factor es consistentemente señalado por organismos multilaterales y calificadoras de riesgo como el principal obstáculo para la estabilidad fiscal a mediano plazo.

