Muerte de joven motociclista: familiares exigen que el caso no quede impune

Los familiares de Enrique Melgarejo, joven de 19 años que falleció tras ser embestido por un automóvil, exigen justicia y reclaman una investigación transparente. El hecho ocurrió el miércoles por la noche en el barrio Santa Librada de Asunción, cuando un vehículo Mercedes Benz de color rojo, al mando de Sergio Caruso, impactó contra la motocicleta en la que se desplazaba la víctima. El choque quedó registrado en varios videos de circuito cerrado.

Beatriz Melgarejo, madre del joven, expresó su profundo dolor y clamó por una sanción ejemplar. “Lo que yo pido es justicia, que caiga todo el peso de la justicia por él”, manifestó entre lágrimas.

“Me arrebataron la vida de mi hijo”

Visiblemente afectada, la madre de Enrique relató el impacto irreparable que dejó la muerte de su hijo. “De la nada, un loco o un enfermo de la vida le arrebató la vida a él”, lamentó, al tiempo de recordar cómo era el joven.

“Un joven maravilloso, educado, que nadie puede decir que le faltó el respeto. Un chico que quería salir adelante, que tenía muchos sueños”, expresó. Enrique aspiraba a ser ingeniero agrónomo y, mientras tanto, trabajaba para costear sus estudios. “Se pasaba todo el día trabajando”, recordó.

La mujer remarcó que las fechas festivas ya no serán las mismas. “Esta Navidad yo ya no lo tengo. Nunca más voy a tener un día de la madre de mi hijo, un cumpleaños. Una silla va a estar vacía en mi mesa”, expresó, reiterando su pedido de justicia.

Familiares realizaron su propia investigación

Ara Melgarejo, prima de la víctima, denunció una serie de supuestas irregularidades en el procedimiento policial y fiscal tras el hecho. Según relató, pese a que ya se manejaban datos clave sobre el vehículo involucrado, no se actuó con la celeridad necesaria.

“Nos dijeron que los policías que estuvieron en el caso estaban durmiendo y que volvamos más tarde para hacer la denuncia”, afirmó. Ante la falta de respuestas, la familia decidió iniciar su propio rastreo, solicitando imágenes de cámaras de seguridad a vecinos y comercios de la zona.

“Gracias a que nos pusimos en campaña con toda mi familia y empezamos a publicar los videos en redes sociales, llegamos a esta persona”, sostuvo.

Identificación del vehículo y confrontación

La prima relató que, tras recibir información de ciudadanos, lograron ubicar el automóvil en la zona de Itá Enramada. Al confrontar al conductor, este habría intentado justificar el hecho alegando que Enrique era un delincuente. “Sostenía hasta lo último que mi primo era un motochorro”, denunció.

La familia asegura contar con pruebas de que el joven venía de su lugar de trabajo y rechaza categóricamente esa versión. “Era una persona estudiosa y trabajadora”, enfatizó Ara Melgarejo.

Reclamo a la Fiscalía

Los familiares pidieron que la Fiscalía actúen con independencia y sin privilegios. “Aunque tenga poder, no tiene por qué terminar con una vida”, afirmaron.

“Queremos que se haga justicia, que no se dejen llevar por esta persona”, insistieron, reiterando que no permitirán que el caso quede impune.