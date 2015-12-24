Conmoción por festejo tras asesinato de bebé palestino por extremistas judíos

Las imágenes, filmadas hace unos diez días durante una boda, muestran a un grupo de jóvenes judíos ortodoxos que bailan alzando armas de fuego y un cóctel molotov y pasando de mano en mano, a la vez que la destrozan, una fotografía del bebé Ali Dawabsheh.

Este bebé de 18 meses fue quemado vivo junto a sus padres a finales de julio en su casa en el pueblo de Duma, en Cisjordania ocupada. El vídeo, difundido el miércoles por la cadena 10 de la televisión israelí, se reprodujo inmediatamente en sitios de información en internet y en las redes sociales.

Las autoridades israelíes anunciaron el jueves una investigación. “Las impactantes imágenes (...) muestran la verdadera cara de un grupo que constituye un peligro para la sociedad y la seguridad de Israel”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

“Estas imágenes ponen de relieve lo importante que es para nuestra seguridad que el Shin Beth (la seguridad interior) sea fuerte”, añadió, haciendo alusión a las recientes protestas de un sector radical de la derecha israelí por los métodos que utiliza el Shin Beth contra judíos sospechosos del incendio de Duma.

Este caso fue el detonante de la actual ola de enfrentamientos en Israel y los Territorios Palestinos. Ya se produjeron varias detenciones de “jóvenes sospechosos de pertenecer a una organización terrorista judía y de haber cometido atentados”, indicó el Shin Beth.

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Según los medios israelíes, la novia de la boda era una conocida militante de extrema derecha israelí que ya había sido interrogada como sospechosa en acciones de “terrorismo judío”, y numerosos invitados eran amigos o allegados de los sospechosos detenidos en el marco de la misma investigación.

Varios líderes nacionalistas que pertenecen a la élite de los colonos denunciaron las imágenes. La ministra de Educación y líder del partido nacionalista religioso, Hogar Judío, Naftali Bennett, partidaria de la colonización, declaró en un vídeo publicado en su página Facebook que se trataba de “terroristas cuyo objetivo es desmantelar el Estado de Israel”.