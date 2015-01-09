Mundo
09 de enero de 2015 a la - 08:01

Investigan la muerte de una mujer en Argentina tras realizarse un tatuaje

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BUENOS AIRES. Las autoridades argentinas continúan investigando la muerte de una mujer de 37 años que falleció en la provincia de Córdoba tras hacerse un tatuaje, debido a lo que parece una reacción entre el anestésico y un medicamento que tomaba,

Por EFE

Cristina Pagnone se hizo un tatuaje el miércoles en la localidad cordobesa de Villa María y al llegar a su casa se desmayó, por lo que fue trasladada a un hospital cercano, donde finalmente murió.

Las autoridades sospechan que se trató de una reacción entre un medicamento que estaba tomando por una cuestión de salud y el anestésico que le suministraron para evitar el dolor causado por la aguja. Según apuntó el fiscal Gustavo Atienza al diario Clarín, la causa de la muerte todavía es “dudosa”, por lo que ordenó una autopsia y exámenes toxicológicos cuyos resultados aún están esperando. 