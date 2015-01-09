Investigan la muerte de una mujer en Argentina tras realizarse un tatuaje

Cristina Pagnone se hizo un tatuaje el miércoles en la localidad cordobesa de Villa María y al llegar a su casa se desmayó, por lo que fue trasladada a un hospital cercano, donde finalmente murió.

Las autoridades sospechan que se trató de una reacción entre un medicamento que estaba tomando por una cuestión de salud y el anestésico que le suministraron para evitar el dolor causado por la aguja. Según apuntó el fiscal Gustavo Atienza al diario Clarín, la causa de la muerte todavía es “dudosa”, por lo que ordenó una autopsia y exámenes toxicológicos cuyos resultados aún están esperando.