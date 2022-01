Ataques de pitbulls no pasan por ser puros o mestizos sino por la forma de crianza ya que son familieros, dicen

-En la semana hubo algunos episodios en los que perros de la raza pitbull atacaron a sus dueños y también a extraños ¿Los pitbulls son peligrosos?

-En cuanto al carácter, hablando de manera general, los perros, eso le incluye a los pitbulls, los dóbérmanes y los dogos son producto de su ambiente, depende de cómo se los cría. Eso abarca los primeros meses de vida, desde que nació prácticamente tiempo en el cual abarca la convivencia con la madre que es de unos 40 a 60 días y luego el hombre que va máximo hasta los seis meses.

Lea más: Cuatro personas mordidas por perros en Luque

-¿Cómo influye eso?

-Es el tiempo en que recibe la enseñanza: cómo tiene que comportarse, se va forjando. Después ya es ir enseñando ciertos límites, que aprenda cosas nuevas. Pero el carácter principal se forma en los primeros meses de vida. De ahí la importancia del cuidado que le damos.

Lea más: Pitbullo atacó a un niño y lo deja malherido en San Lorenzo

-Entonces, ¿por qué atacan?

-Lo que ocurre muchas veces es que, por el hecho de ser pitbull, su aspecto físico infunde miedo, ya intimida. Tiene una mandíbula muy grande, una mordida muy fuerte y en ese caso sí es peligroso. Pero que el perro te ataque depende mucho como se crió y las circunstancias del momento.

-¿Por ejemplo?

-Porque muchas veces uno no quiere admitir que hubo un error. Por ejemplo salió a la calle a atacarle a alguien, un extraño… pero qué pasa, todas las veces que pasaba frente a la casa en ocasiones anteriores ese extraño le tentaba. Por dar un ejemplo. Y ellos se quedan ya con eso. Es como que le están desafiando y en la primera que el perro puede, sale a atacar, eso está en su naturaleza. Al igual que un caniche, un chihuahua un pinscher… la diferencia es que estos perros no amenazan la vida, te pueden hacer una herida, lastimar. Pero no hay amenaza a tu vida con los perros chicos.

Reaccionan a provocaciones

-Entonces, sea grande o pequeño, el perro reacciona ante las provocaciones.

-A diferencia de los perros pequeños (que también reaccionan), los perros pitbull tienen una reacción que amenazan tu vida o amenazan hacerte perder una parte de tu corporalidad si te agarra: una mano, un dedo un pie. Amenaza por el tipo de mordida que tiene que es muy poderosa. Sin embargo, entre los perros no es el que tiene la mordida más poderosa. El pitbull es un perro muy familiero.

-¿Es conveniente que esté con criaturas, es decir, puede socializar con niños?

-Es conveniente que esté que con criaturas, puede convivir con criaturas. El pibull es muy maternal en ese sentido. Si en la etapa de aprendizaje se acostumbró a vivir con las criaturas, es familiero y maternal. Por ese mismo hecho difícilmente llegue aceptar a otros perros o gatos. Es mas difícil, si no hubo proceso adaptativo, y ahí corre el riesgo de que ataque cuando queremos traer otro perro u otro gato a la casa.

Lea más: Detienen a un joven sindicado de robar un perro en Hernandarias

-¿Qué hay que hacer para que no haya riesgos de ataques?

-Atacan porque sienten que los están desafiando. Los cuidados que hay que tener para que sean mascotas domésticas, son la adaptación en los primeros meses, socializar tanto con personas, cuando sale a caminar, para que vea otras personas y otros animales. Lo mejor que se puede hacer esa caminata.

-¿Qué hacer si la persona ya no desea tenerlas como mascotas?

-Si alguien quiere dar su pitbull en adopción si es bastante complicado porque normalmente el que quiere dar en adopción es porque no puede manejarle su carácter, ya no le crió en forma o el perro no es tolerable. Entonces es mucha responsabilidad que quieras dar en adopción. Cuando vos adoptas un perro es una responsabilidad para toda la vida. Una de las opciones es ver… por ejemplo si el perro tiene mal carácter y no podés tenerle por ese motivo es ver primero opciones con el veterinario, que esté bien de salud física, después se ve la parte síquica pues a lo mejor lo que el perro lo que necesita es salir a caminar, jugar un poco más, hay algunos que tienen algún otro problema, que necesitan una medicación. Entonces, con eso ya se controla su carácter, su temperamento, se puede, es como aprender a convivir nuevamente en familia.

Propietarios deben sincerarse

-¿Y si el motivo es otro?

-Ahora si es por algún otro motivo, por ejemplo, mudanza (a un edificio en el que no admiten mascotas o a otro país), hay mucha gente que es enamorada del pitbull y ahí otra vez ahí va a tener que ver si vos le enseñaste a socializar con otros perros y con otros animales, ahí perfectamente va a socializar sin ningún inconveniente. Pasa mucho por el propietario… tiene que sincerarse cómo es su perro, si le enseñó o no los buenos modales. Entonces conocerle a la persona interesada, que salgan a caminar juntos el antiguo y nuevo propietario para socializar antes de llevarle al nuevo hogar.

-¿Cómo tiene que ser su alimentación?

-Más que con la raza, la alimentación tiene que ver con la edad del perro. Cuando cachorro necesitan alimentos un poco más energéticos. Ahora si son adultos, están castrados por ejemplo necesitan alimentos con menor valor energético porque o si no tienden a subir de peso. Normalmente la forma más fácil es el balanceado que viene por etapa (cachorro, castrados, gerontes, etc.), la alimentación viene luego sectorizado en cuanto hablamos de balanceados. Si no, hay algunos profesionales que se dedican a prepararle el menú al perro de acuerdo a si tienen una patología, a su peso, edad, si hace ejercicio o no, de eso depende la alimentación que de la raza en si.

-Alguna rutina de ejercicios recomendada

-La rutina de ejercicios más que nada es la caminata en lo posible diaria. Por la mañana antes de que este muy caliente el sol o a la tardecita. A ellos les ayuda a gastar energía físicamente y síquicamente. Después también se pueden utilizar algunos juguetes didácticos en los que colocás el alimento dentro y ellos buscan la forma de sacarlo. Eso les ayuda a gastar la parte síquica, les produce un agotamiento mental y están más tranquilos.

-Dicen que depende de cómo se los cría entonces dónde queda el instinto

-En cuanto al instinto del perro, él es cazador, es por naturaleza, de ahí que hablamos de como se lo críe y como se le enseña a socializar por sobre todo. Muchas veces socializan con el perro de la casa, con el gato de la casa, pero si viene un gato de afuera y entra a la casa les agarra igual porque ese es su instinto. Hay que recordar que los perros son descendientes de los lobos entonces, el perro es como el lobo domesticado, es como un instinto que ellos tienen. Pajaritos por ejemplo quieren cazar, por eso ahí el tema de socializar los primeros seis meses.

-Algunos sostienen que los pitbulls que atacan son los mestizos y no los puros, por así decirlo.

En cuanto si los que atacan los puros o los mestizos, ambos pueden atacar si no socializaron tanto el puro como el mestizo pueden atacar.

-En uno de los casos de ataque de pitbull atribuyeron al hecho de que una de las habitantes de la casa trajo a un gato rescatado de la calle y eso molestó al can.

-No conozco acabadamente el caso, pero es posible que, si al perro no le gusta los gatos, no convive con los gatos, al olerlo lo busca por todos lados. Realmente no sabemos cuál fue la reacción que la persona; porque muchas veces uno quiere correr o gritar entonces el perro reacciona. Pero si es un perro que no quiere a los gatos, si vos tenés un olor fuerte al gato va a buscar donde está el gato y llegue a atacar si es que la persona no tuvo una buena convivencia con el perro.