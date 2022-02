Intoxicación por mordeduras a sapos: ¿cómo auxiliar a un perro?

Siempre que vamos de paseo al campo a un lugar con mucha naturaleza y llevamos a nuestros perros, nuestro mayor temor es que muerdan o laman a un sapo, ya que la intoxicación por este contacto es una de las más frecuentes y si no se los trata a tiempo podría ser mortal. Lo más importante, no darles leche, porque este no neutraliza el veneno, todo lo contrario, facilita la absorción.