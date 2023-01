Lo que tenemos que saber si queremos un conejo de mascota

No son muy amigos de los perros y gatos. En estos casos los mejor será no mezclarlos y mantenerlos alejados. No obstante, si ambos son cachorros podemos lograr una convivencia muy positiva desde un inicio. Sin embargo, todo depende del conejo, del perro o del gato y de su familia humana. Han ocurrido muchos casos en los que los animales son criados y entrenados juntos desde pequeños y, perfectamente, han logrado una mágica y sana convivencia.