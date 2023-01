Perros humanizados: ¿cuáles son los perjuicios que les causamos al tratarlos como humanos?

La médica veterinaria Monserrat Viveros manifiesta que un perro “humanizado” vive en constante frustración, ya que probablemente no tenga una sola oportunidad en el día para ser perro.

Lea más: Aspectos positivos y negativos de humanizar a los perros

De cuidarlos y protegerlos pasamos a crearles frustraciones y eso significa que no pueden actuar como perros con su naturaleza y normalidad.

La desnaturalización extrema puede ser considerada maltrato animal

En la actualidad avanzamos en cuanto a productos de belleza y estética canina.

Llega un punto donde las mascotas están siempre con moños muy estirados, prendas no adecuadas, telas que no les permiten airear el pelo y piel, hasta llegan a ofrecerse lentes para perros, carritos, colorantes para sus pelajes y perfumes muy fuertes.

Todo lo que desnaturaliza la normalidad de la especie en forma extrema, se puede considerar como maltrato animal, afirma la profesional del cuidado de los animales.

Humanizar a nuestras mascotas les genera estrés

Recordemos que todos los extremos son malos, como:

No tener ningún tipo de cuidado o control de tu mascota.

El hecho de tratar a una mascota como si fuera un humano, ya que esto le genera estrés, se sienten sobreprotegidos.

No es bueno para su salud invitarles la comida de los humanos, ni bebidas.

Necesitan ser educados ya que van a convivir en la casa, pero sin quitarles la naturaleza de su especie.

Los perros deben hacer sus actividades normales

A los perros hay que permitirles hacer cosas de perros como correr, olfatear, explorar, ensuciarse y socializar con sus congéneres.

Esto no quiere decir que no se les puede mimar, acariciar y dar muestras de cariño, solo hay que entender que no son humanos y no podemos todo el día intentar que hagan cosas de humanos.