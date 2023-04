¿Qué pasa si tu perro no sale a pasear?

La realidad es que no sacar a pasear a tu perro tiene un impacto directo en su salud física y mental, y en su vida familiar, sostiene la médica veterinaria Montserrat Viveros.

Lea más: Patitas limpias: qué productos usar y cuáles no para mantener pulcros a los firulais

Cuando un perro está confinado en un espacio que lo cansa, no gasta energía extra porque no puede correr, por lo tanto los estímulos excitantes como objetos, sonidos, personas o perros caminando por la calle pueden irritarlo.

También pueden aburrirlo o distraerlo con facilidad y ladrar por cada sonido que escucha debido a este exceso de energía que no puede ser redirigido a la actividad física.

La médica veterinaria Monserrat Viveros, nos cuenta seguidamente qué sucede cuando no sacamos a nuestros amigos peludos a pasear.

Los perros comienzan a desarrollar varios problemas de comportamiento

Tales como ladridos, esto se debe a que se agitan ante el estímulo externo, por este motivo no es de extrañar ver perros destrozando plantas, camas, sofás, almohadas, etc.

Comer de forma excesiva

El aburrimiento lo puede distraer con lo único que está a nuestro alcance, en este caso la comida, aunque tu perro no tenga “comida”, puede desarrollar el síndrome de pica y empezar a ingerir cosas no aptas para el consumo como por ejemplo comer papel, suciedad, lamer la pared, ropa, etc.

Inseguridad y protección del territorio

A falta de nuevos estímulos es natural que los perros desarrollen una personalidad bastante ansiosa ante elementos desconocidos que están a punto de ser introducidos en el hogar. Por lo que estas situaciones pueden hacer que los perros se vuelvan demasiado territoriales.