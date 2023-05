¿Son sordos todos los gatos blancos?

“Según estudios realizados, el causante de la sordera, es un gen llamado ‘gen W’ (W de white en ingés). Este gen, es el verdadero encargado del color del gato. Por esa razón, aunque los genes digan que un color es negro, la presencia de este gen, hará que el manto siempre sea blanco. El gen W, está vinculado a la formación de las estructuras nerviosas de la audición y por ello, es el causante de la sordera de los gatos y de su color blanco. Pero, como casi siempre, hay excepciones”, explica la doctora Adriana González, veterinaria.

Si el gato blanco vive en casa, no pasa nada

“No le molestará el ruido del aspirador ni de ningún otro electrodoméstico. Tampoco reaccionará a nuestras llamadas, pero, siendo sinceros, los gatos que si escuchan, muchas veces tampoco lo hacen”, dice la profesional.

“El peligro radica si el gato tiene acceso al exterior, no oirá los coches pasar ni ningún otro peligro que pueda acechar, en ese caso, son presas fáciles. Por lo tanto, si tienes un gato blanco y no conocías su vinculación con la sordera, no te alarmes, puede que no lo sea y si lo es, hay que tener en cuenta los datos mencionados, es suficiente. Aunque una visita al veterinario, no está de mas”, señala Adriana González.

También afirma que si tu gato es blanco y sólo tiene un ojo azul, puede que sólo sea sordo de ese oído y que se defienda perfectamente con el otro. “Si tienes un gato blanco sordo, no lo cruces, ya que es probable que la mitad de su camada lo sea también”, puntualizó.