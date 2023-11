Mascotas: Tortugas semiacuáticas Vs. de tierra

A los amantes de las tortugas les contamos cómo deben cuidarlas para que en sus hogares estos reptiles puedan estar felices, y también cómo mantener en óptimas condiciones la calidad de vida de los mismos.

¿Querés saber la diferencia entre las tortugas de tierra y las semiacuáticas?, ¡ojo! no llevan los mismos cuidados, acá te contamos.

Tortugas de tierra

En Paraguay existen dos especies de tortugas de tierra, una es la Tortuga Carbonaria (Chelonoidis Carbonaria) y la otra es la Tortuga Argentina (Chelonoidis Chilensis), ambas distribuidas por todo el Chaco.

La de tierra es una tortuga que debe estar en el jardín, necesita un espacio amplio para pasear y estar en contacto con la naturaleza, especialmente las hembras ya que estas tienen que desovar (poner huevos). Si no encuentran un lugar donde hacerlo generalmente tienden a retener sus huevos y terminan enfermando o muriendo. Entonces, es importante tener un jardín para una tortuga de tierra como mascota.

El especialista Álvaro Montiel mencionó que las tortugas de tierra se encuentran protegidas y para tenerlas se necesita un permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADES.

Las tortugas son como cualquier otra mascota que “puede escaparse”, generalmente se acercan a las rejas y al encontrar arena debajo inician el cavado hasta formar un túnel que conecte a la calle, y se van, pero si el jardín es hermético no pueden salir”. Se recomienda no tener dos machos en la casa ya que son territoriales, se pelean y allí se produce que la tortuga queda boca arriba y si no es asistida a tiempo esta se recalienta con el sol y muere.

Por otra parte, se recomienda no tener otra mascota en la casa. En el caso de los perros, estos suelen morder el caparazón de las tortugas ocasionándoles lesiones severas incluso la muerte.

Tortuga semiacuática

Tortuga de orejas rojas (Trachemys Scrypta Elegans). La Trachemys scripta elegans también conocida como galápago de Florida o tortuga de orejas rojas, es una subespecie de tortuga semiacuática originaria de la región que comprende el sureste de los Estados Unidos y el noreste de México, aunque en la actualidad se encuentra en muchas otras partes del mundo por su comercio como mascota.

Es una tortuga que no se encuentra en los arroyos o ríos del país, se las cría en cautiverio, es una tortuga carnívora, a diferencia de las tortugas terrestres.

“A veces pasa que la gente tiene una tortuga semiacuática y le da lechuga para comer, la tortuga rechaza ya que para ella este vegetal es solo un bocado ocasional, además no recomiendo dar lechugas a las tortugas tanto semiacuáticas como terrestres. La lechuga no es un alimento para tortugas porque es muy pobre en nutrientes” mencionó.

Las semiacuáticas necesitan un espacio amplio para nadar

Para mantener a una tortuga semiacuática se necesita un recipiente muy grande para que puedan nadar, no es recomendable tenerlas en peceras pequeñas con islas.

Además del sector con agua, estas especies deben contar una zona seca ya que el animal es semicuático pero también necesita un lugar donde reposar y acceder al sol directo para que pueda desarrollarse bien.

Estas tortugas necesitan que sus espacios sean confortables para que permanezcan cómodas y vivan muchos años.

El conocedor de réptiles recomienda nunca liberar a esta especie ya que no es nativa de nuestro país y tiene una gran capacidad de adaptación. Nunca liberar a una tortuga de orejas rojas, son depredadoras.

Esta capacidad de adaptación hace que compita con especies nuestras, por ejemplo tortugas nativas de agua, peces o anfibios, compite por los recursos, y al tener esa capacidad de adaptación termina depredando todos los recursos de las otras especies y las extingue.

La tortuga de orejas rojas debe estar sola en su área ya que si se la ubica en una pecera con otros peces, esta los depreda “la tortuga de orejas rojas es depredadora y carnívora, no puede compartir espacio con otras especies y no debe ser liberada nunca” afirmó Montiel.

La de orejas rojas no está protegida y está prohibido liberarla.

Todas las tortugas deben tomar sol o acceder a la iluminación natural

Es importante que las tortugas tanto terrestres cómo semiacuáticas tomen sol todos los días ya que son reptiles (de sangre fría) y sus metabolismos dependes de la temperatura ambiental.

Son animales que deben estar en contacto con la luz solar ya que deben activar las vitaminas, la radiación UV del sol estimula la producción de Vitamina B3 en las tortugas y eso hace que fije el calcio y el fósforo en el cuerpo.

“Generalmente cuando tenemos tortuguitas de agua y las tenemos dentro de la casa, estas se enferman porque no tienen contacto con el sol, por ende tienen déficit de vitaminas, déficit nutricionales, también tiene muchos problemas ocio metabólicos” afirmó el joven.